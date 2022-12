"எனக்கே விபூதி அடிச்சிட்டியா.." ராமநாதபுரம் கருவூலத்தில் இருந்து.. ரூ.1.88 கோடியை சுருட்டிய கணக்கர்

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட கருவூலத்தில் இருந்து ரூ.1.88 ரூபாயை கணக்கர் ஒருவர் கையாடல் செய்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

முதுகுளத்தூர் கருவூலத்தில் இருந்து ரூ.29 லட்சத்தை எடுத்து கையும் களவுமாக சிக்கியதை அடுத்து, இந்த விஷயமும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

கணக்கர் ஒருவர் யாருக்கும் தெரியாமல் கோடிக்கணக்கில் கையாடல் செய்த சம்பவம் ராமநாதபுரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும், அவர் என்னென்ன மோசடிகளில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்தும் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

An accountant has been found to have misappropriated Rs.1.88 crore from the Ramanathapuram district treasury. This matter has also come to light after Rs 29 lakh was caught red-handed from the Mudugulathur exchequer.