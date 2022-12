இறைவன் கொடுத்த அறிவுக்கு ஃபீஸ் எதுக்கு? ரூ.8 லட்சத்தை பள்ளிவாசல் ஜமாத்தாரிடம் கொடுத்த பொறியாளர்!

Ramanathapuram

oi-Arsath Kan

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழுதூரில் பள்ளிவாசல் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்ட பொறியாளர் பால் பாண்டியன், தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட 8 லட்ச ரூபாய் ஃபீஸை மீண்டும் பள்ளிவாசலுக்கே திருப்பிக் கொடுத்திருக்கிறார்.

இறைவன் கொடுத்த அறிவுக்கு இறைவனிடமே கட்டணம் வாங்க மனமில்லாததால் ரூ.8 லட்சத்தை திருப்பிக் கொடுத்ததாக கூறியிருக்கிறார் பொறியாளர் பால் பாண்டியன்.

பொறியாளர் பால் பாண்டியனை பொறுத்தவரை ராமநாதபுரம் மாவட்ட அதிமுகவில் முக்கியப் பிரமுகராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராமநாதபுரம் அரசு பள்ளியில் “ஹிஜாப்” தடை.. ஹெச்.எம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தவ்ஹீத் ஜமாத் கோரிக்கை

English summary

Paul Pandian, the engineer who undertook the construction work of the mosque in Valuthoor, Ramanathapuram district, has returned the 8 lakh rupees fee paid to him to the mosque.