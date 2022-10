தவசி துண்டு இனி தவறாது.. ‘நிரந்தரமா’ சவுத் கேப்சர்.. எடப்பாடி டீமுக்கு ஷாக்.. மாஸ் காட்டிய ஓபிஎஸ்!

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம் : தங்கக் கவசம் கையை விட்டுப் போனதால், வெள்ளிக் கவசம் அணிவிக்க ஓபிஎஸ் தயாராகி வருவதாக நேற்று நம் 'ஒன் இந்தியா தமிழ்' தளத்தில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். அதன்படி, 10.4 கிலோ எடையில் வெள்ளிக் கவசம் அணிவிக்க இருப்பதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

ஆண்டு தோறும் மதுரையில் உள்ள வங்கி லாக்கரில் இருக்கும் தங்க கவசத்தை அதிமுக பொருளாளர் என்ற முறையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பசும்பொன்னில் வழங்குவார்.

தற்போது அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மோதல் காரணமாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் தேவர் தங்கக் கவசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான், அதிரடியாக, தன் சார்பாக வெள்ளிக் கவசம் தயார் செய்து தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்க இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த அதிரடி மூவ் எடப்பாடி தரப்புக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.

இபிஎஸ்க்கு சமுதாய பாசம்! பசும்பொன்னை வைத்து முடிச்சு போடும் ஓபிஎஸ்! தலையைக் கவிழ்த்த மாஜிக்கள்!

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam puts a silver shield on Pasumpon thevar statue on his behalf. Through this, OPS has established his mukkulathor support. This action of OPS has shocked the Edappadi side.