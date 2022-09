உதயநிதியை வரவேற்ற அதிமுக? இராமநாதபுரத்தில் ‘அன்று’ நடந்தது என்ன? கட்சியினர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா?

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை மோதலால் பிளவுபட்டுள்ளதால் அடிமட்ட தொண்டர்கள் வேதனை அடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது திமுகவில் பல்வேறு மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி மோதல் குறித்த தகவல் 'தலைவர்' ஸ்டாலினுக்கு சென்றுள்ள நிலையில் பல அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க தயராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உதயநிதி வருகை பல விவாதங்களை கிளப்பியிருக்கிறது.

ராமநாதபுரத்தில் திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருக்கும் காதர் பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம் மற்றும் அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் இடையேயான மோதல் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாகவே மோதல் நிலவுகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக திரைமறைவில் இருந்த உட்கட்சி மோதல் திமுக இளைஞர் அணி செயலாளரும், சேப்பாக்கம் -திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பின் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரமக்குடி வந்த போது வெட்டவெளிச்சமாக தெரிந்ததாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட உடன் பிறப்புகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

