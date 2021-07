கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தாத.. இந்தியா உட்பட இந்த 15 நாடுகளுக்கு சென்றால் அபராதம்.. சவுதி அரேபியா அதிரடி

Riyadh

oi-Vigneshkumar

ரியாத்: கொரோனா உச்சத்தில் இருக்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட 15 நாடுகளுக்கு முறைகேடாக யாராவது சென்று வந்தால், அவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு பயண தடை மற்றும் அபராதம் விதிக்க சவுதி அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பு உலகின் எந்த நாட்டிலும் முழுமையாக ஒழிக்கப்படவில்லை. சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற சில நாடுகள் மட்டும் பலகட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பைக் குறைத்துள்ளன.

அதேநேரம் சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து மூலம் எங்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்தில் பல நாடுகள் கடுமையான பயணக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன.

Saudi Arabia will impose a three-year travel ban on citizens traveling to countries on the kingdom's 'red list'. India, Pakistan, Afghanistan are all among 15 counties on the red list