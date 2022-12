'வாவ்'.. ஆமை வடிவில் பிரம்மாண்டமான மிதக்கும் நகரம்.. ரூ.65,000 கோடி செலவில்.. இத்தனை வசதிகளா?

Riyadh

oi-Jackson Singh

ரியாத்: சவுதியில் கடலுக்கு மேலே ஆமை வடிவில் பிரம்மாண்டமான மிதக்கும் நகரத்தை அமைக்கும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

ரூ.65,000 கோடி செலவில் கட்டப்படும் இந்த நகரத்தில் 19 தனி பங்களாக்கள், 64 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வசதிகள் இருக்கின்றன.

இதுவரை உலகில் வேறு எங்கும் கடலில் இத்தனை பெரிய மிதக்கும் நகரத்தை யாரும் வடிவமைத்தது இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆமை வேகத்தில் திமுக ஆட்சி.. மக்களின் கனவு கானல் நீராக போய்விட்டது.. அவினாசியில் கொந்தளித்த இபிஎஸ்!

English summary

Construction of a giant turtle-shaped floating city above the sea is in full swing in Saudi Arabia. The city, which is being built at a cost of Rs 65,000 crore, will have 19 bungalows, 64 apartments, multiplex theatres etc.