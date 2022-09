அறை முழுக்க ‘அந்த’ போஸ்டர்.. லேட்டாப்பில் ‘ஆபாச’ வீடியோ! சினிமா ஆசையில் வந்தவர்களை சீரழித்த கும்பல்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் சினிமா படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறி பல்வேறு பெண்களை மிரட்டி ஆபாச படம் தயாரித்ததாக எழுந்த புகாரில் இருவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் அவர்களிடமிருந்து லேப்டாப் மற்றும் செல்போன்களை பறிமுதல் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களான இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட பக்கங்களில் அதிகமாக உலாவும் பெண்களை குறி வைத்து பாலியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் துன்புறுத்தும் கும்பலின் அட்டூழியம் அதிகரித்து வருகிறது.

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள பக்கங்களில் 500 லைக்குகள் வந்தாலே அடுத்தகட்டமாக நடிகையாகி விடலாம் என நினைத்து சினிமா வாய்ப்பு தேடி வரும் பெண்களை குறி வைத்து அவர்களை மிரட்டி ஆபாச வீடியோ எடுத்து அவர்களிடம் அத்துமீறிய கும்பல் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் சேலத்தில் அரங்கேறி இருக்கிறது.

English summary

The police have arrested two men and seized their laptops and cell phones in connection with a complaint that they threatened various women and made obscene films in Salem with the promise of giving them opportunities to act in films.