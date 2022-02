'சொத்து வரி, குடிநீர் வரி கட்டவில்லையாம்'.. அதிமுக வேட்பாளரின் வேட்புமனுவை தள்ளுபடி செய்த அதிகாரிகள்

Salem

oi-Rayar A

சேலம்: சேலத்தில் சொத்து வரி மற்றும் குடிநீர் வரி செலுத்தாத அதிமுக வேட்பாளரின் மனு தள்ளுபடி செய்யபட்டது. இதற்கு பின்னால் திமுகவினரின் சதி உள்ளதாக அதிமுக வேட்பாளர் குற்றம்சாட்டினார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

திடீர் திருப்பம்! அமைச்சரின் மனைவி வார்டு கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டி! உள்ளாட்சித் தேர்தல் சுவாரஸ்யம்!

English summary

AIADMK candidate's petition dismissed for non-payment of property tax and drinking water tax in Salem The AIADMK candidate alleged that there was a conspiracy of the DMK behind this