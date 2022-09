சேலத்தையே குமுற வைத்த வேல் சத்ரியன்! ஸ்கெட்ச் போட்டுக் கொடுத்த ‘அசிஸ்டெண்ட்’! இப்படி ஒரு தண்டனையா?

Salem

சேலம்: சேலத்தில் பெண்களை வைத்து ஆபாசப் படம் எடுத்த புகாரின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட போலி இயக்குநரும், அவருக்கு துணையாக இருந்த இளம் பெண்ணும் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சேலம் மாவட்டம் இரும்பாலை பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், சமூக வலைதளங்களில் துணை நடிகை தேவை என்று வெளிவந்த விளம்பரத்தைப் பார்த்து, சேலம் ஏ.வி.ஆர். ரவுண்டா பகுதியில் இயங்கி வந்த சினிமா நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திற்கு சென்றார்.

அந்த அலுவலகத்தில் எடப்பாடி வீரப்பன்பாளையத்தைச் சேர்ந்த வேல்சத்திரியன் என்பவரும், விருதுநகர் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த ஜெயஜோதி என்பவரும் இருந்துள்ளனர். அவர்கள் அந்தப் பெண்ணிடம், தாங்கள் தயாரிக்கும் புதிய படத்தில் வாய்ப்பு தருவதாகக் கூறியுள்ளனர். இதனையடுத்து, அந்தப் பெண், அந்த சினிமா கம்பெனியில் வேலைக்குச் சேர்ந்துள்ளார்.

English summary

A fake director who made an obscene film about women in Salem and his young accomplice were arrested under the Goonda act.