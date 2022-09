’மாமன்னன்’ படக்கென காலில் விழுந்த மூதாட்டி! பதறி போய் உதயநிதி செய்த செயல்! கூட நின்ற மாரி செல்வராஜ்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : மாமன்னன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் கலந்து கொண்ட திமுக இளைஞரணி தலைவரும் நடிகருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மலைவாழ் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியபோது, நலத் திட்ட உதவிகளை பெற்றுக் கொண்ட மூதாட்டி உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்து நன்றி தெரிவித்தார்.

சேலத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன்னன் திரைப்படம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஜருகு மலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் படப்பிடிப்பு காட்சி நடத்தப்பட்டது அப்பொழுது அங்குள்ள மலை மக்கள் இந்த பகுதியில் எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் இல்லை இளைஞர்களின் விளையாட்டு திறனை மேம்படுத்த எந்த ஒரு அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை என்று கோரிக்கை வைத்தனர்.

English summary

When DMK youth leader and actor Udhayanidhi Stalin, who was present at Mamannan's shooting site, gave welfare assistance to the hill dwellers, the elderly woman who received welfare assistance fell at Udhayanidhi Stalin's feet and thanked her.