சாதாரண குடும்ப பின்னணி கொண்டவர்களை அமைச்சராக்கிய பிரதமர் மோடி சமூகநீதி காவலர்- எல்.முருகன்

Salem

சேலம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூகநீதி காவலராக திகழ்வதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்கள் அறிய செய்யும் நோக்கில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் 'மக்கள் ஆசி யாத்திரை' எனும் சுற்றுப் பயணத்தை சேலம் மாவட்டத்தில் மேற்கொண்டார்.

Union Minister of State for Information and Broadcasting L Murugan has said that Prime Minister Narendra Modi is the guardian of social justice