பெண்களுக்கு வழங்கும் இலவச டவுன் பஸ் டிக்கெட்டில் இப்படியும் ஒரு மோசடி.. மிரண்டுபோன சேலம்!

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: பெண்களுக்கு நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் செய்ய தமிழக அரசு வசதி செய்து கொடுத்துள்ள நிலையில், அதை சில நடத்துனர்கள் தவறாக பயன்படுத்துவது அம்பலமாகியுள்ளது.

ஆட்சிக்கு வந்ததும் நகரப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசமாக பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் என்பது திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி.

இதைத்தொடர்ந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பிறப்பித்த உத்தரவில், இந்த வாக்குறுதி நடைமுறைக்கு வருவதாக அறிவித்தார்.

மளிகை வாங்க கடைக்கு போனவர்.. புதருக்குள்ளிருந்து வந்த சத்தம்.. அங்கே நடந்த பகீர்.. நடுங்கிய நீலகிரி

English summary

A bus contactor from Salem transport division has been suspended for selling free tickets meant for women to Bihar employees for money. Tamil nadu Government under chief minister MK Stalin has introduced a scheme for free bus travel for women and transgenders.