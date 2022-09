தமிழகத்தில் நடப்பது திராவிட மாடல் ஆட்சி.. ஜாதி, மதத்திற்கு இடமில்லை.. அமைச்சர் பொன்முடி உறுதி!

Salem

oi-Mohan S

சேலம்: தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடைபெற்று வருவதால், தமிழகத்தில் ஜாதி, மதத்திற்கு இடம் இல்லை என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரையிலான அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை, முதலமைச்சர் நேற்று மதுரையில் தொடங்கி வைத்தார். தமிழகம் முழுவது இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் ரூ.33.56 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழகம் முழுவதும் இந்தத் திட்டம் இன்று தொடங்கப்பட்டது.

English summary

Minister K Ponmudy has said that there is no place for caste and religion in Tamil Nadu as the Dravidian model rule is taking place.