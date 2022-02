Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: முகநூலில் பழகி நட்பு காதலாகி அந்த காதல் திருமணத்தில் முடிந்தும் கணவன் மனைவியாக சேர்ந்து வாழ்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இணைபிரியாமல் இருக்க சேலம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.

முகநூலில் மலர்ந்த காதல்... கடல் கடந்து வந்து காதலனுடன் கரம் கோர்த்த பெண் -சேர்ந்து வாழ்வதில் சிக்கல்

அந்த காதல் பறவைகளின் பெயர் சரணவன், நிஷாந்தினி என்பதாகும். சரவணன் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை சேர்ந்தவர். இவருக்கு இலங்கையை சேர்ந்த நிஷாந்தினி என்பவருடன் பேஸ்புக் மூலம் அறிமுகமானது.

திருமண சீர்வரிசை! ஆட்டம், பாட்டத்துடன் 9 மாட்டு வண்டிகளில் வந்த தமிழ் புத்தகங்கள்- கலக்கிய கவிஞர்கள்

முகநூல் நட்பு காதலாக மாறியது. ஊர் உலகத்திற்குத் தெரியாமல் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். எத்தனை நாட்கள்தான் காதல் பறவைகளாக இருப்பது திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தனர்.

English summary

Salem boy lankan girl love marriage news( சேலம் பையன் இலங்கைப் பெண் காதல் திருமணம்) Having got used to Facebook and having a friendly love affair, the husband and wife have trouble living together after the romantic marriage ends. They have filed a petition at the Salem Superintendent of Police's office to stay away.