'டெல்டா,பீட்டா வகைகளை காட்டிலும்.. ஓமிக்ரான் மின்னல் வேகத்தில் பரவும் அபாயம்..' சிங்கப்பூர் வார்னிங்

Singapore

oi-Vigneshkumar

சிங்கப்பூர்: டெல்டா மற்றும் பீட்டா கொரோனா வகைகளை காட்டிலும் ஓமிக்ரான் கொரோனா மிக வேகமாகப் பரவும் வாய்ப்புள்ளதாகச் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு தான் தற்போது உலகெங்கும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்பும் இதைக் கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாகப் பட்டியலிட்டுள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம் பகல்பத்து உற்சவம் 3 ஆம் திருநாள்: அலங்காரமாக எழுந்தருளிய நம்பெருமாளுக்கு அரையர் சேவை

இதுவரை இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் உலக நாடுகள் பல்வேறு பயணக் கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளன.

English summary

Singapore said that Omicron variant may be more transmissible and have a higher risk of reinfection. Omicron Corona latest updates in tamil.