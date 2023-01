"திரை மயக்கத்தில் இளைஞர்கள்" ரசிகர்களுக்கு நடிகர்கள் அறிவுரை வழங்க வேண்டும்.. சீமான் வலியுறுத்தல்!

Sivagangai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சிவகங்கை: சேது சமுத்திர திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் நடிகர்கள் தங்களை படங்களை வெளியிடும் போது ரசிகர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்றும், இளைஞர்கள் திரை மயக்கத்தில் இருப்பதாகவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் சேது சமுத்திர திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முன் வரவேண்டும் என்ற தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்தார். இந்த தீர்மானம் சட்டசபை உறுப்பினர்களிடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்று, இறுதியில் இருமனதாக நிறைவேறியது.

150 ஆண்டு கால கனவுத் திட்டமான சேது சமுத்திரத் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முன் வர வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியதை பல்வேறு கட்சிகளும் வரவேற்றுள்ளனர்.

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has said that we have to wait and see whether the central government will implement the Sethu Samuthram project. Similarly, he stressed that the actors should impose restrictions on the fans when releasing their films.