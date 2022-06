கார்த்தி சிதம்பரம் வைத்த கோரிக்கை.. “நாளைக்கே மீட்டிங்” - மேடையிலேயே உறுதியளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : சிவகங்கை மாவட்டம் காரையூரில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்று 59,162 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இந்த விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், தன்னிடம் சிவகங்கை எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் முன்வைத்த கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் பெயரில் பெண் காவல் பயிற்சிக் கல்லூரியை சிவகங்கையில் துவங்க வேண்டும் என்ற அவரது கோரிக்கை மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Chief Minister MK Stalin has promised to immediately implement the demand of Sivagangai MP Karti Chidambaram to start a women police training college in the name of Velu Nachiyar.