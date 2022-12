திமுக அரசின் பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் பத்தாது.. 5 ஆயிரம் கொடுக்கனும்.. ஆர்.பி உதயகுமார் வலியுறுத்தல்

Sivagangai

சிவகங்கை: உலகமே கொண்டாடும் பொங்கல் திருநாளுக்கு தமிழக அரசு 5 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசாக வழங்கினால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி உதயகுமார் தெரிவித்தார். மேலும் தமிழகத்தில் அதிமுகதான் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக நின்று கேள்வி எழுப்பி வருவதாகவும் கூறினார்.

தமிழகத்தில் வரும் ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது.

தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை தமிழகம் முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படும்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி அறிவிப்பு.. அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 பொங்கல் பரிசு

