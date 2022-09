வெற்றிவேல்.. வீரவேல்! தமிழ்நாட்டில் “தாமரை” மலர போகிறது - காரைக்குடியில் ஜே.பி.நட்டா நம்பிக்கை

Sivagangai

சிவகங்கை: காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றி பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு எதிர்காலம் இருப்பதாகவும், தாமரை தமிழ்நாட்டில் மலரப் போகிறது எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கடந்த ஜூலை மாதம் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா திட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா அறிவித்தார்.

அன்றில் இருந்தே தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜகவை வளர்க்கும் பணிகளில் அக்கட்சி முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது. மத்திய அமைச்சர்களும் பாஜக தலைவர்கள் அடிக்கடி தென்னிந்தியா வருகை தருகின்றனர்.

மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகள் 95% நிறைவு.. விரைவில் மோடி திறந்துவைப்பார்.. ஜேபி நட்டா அறிவிப்பு

