கடல் பொதுச்சொத்து.. எந்த கொம்பனாலும் தொட முடியாது.. சேகர்பாபுவுக்கு பதிலடி கொடுத்த சீமான்!

நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்காக யாராலும் கடலை தொட முடியாது என்று சீமான் கூறியுள்ளார்.

Sivagangai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சிவகங்கை: பேனா நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்காக கடலை எந்த கொம்பனாலும் தொட முடியாது என்று நாம் தமிழர் கட்சியினர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், கடலை தவிர்த்து எங்கு வேண்டுமானாலும் பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்கலாம். அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என்றும் சீமான் கூறியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சகோதரி மகளான கயல்விழியின் நிச்சயதார்த்த விழா சிவகங்கையில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் கலந்துகொண்ட சீமான், திருமண பந்தத்தில் இணையவுள்ள இருவருக்கும் ஆசி வழங்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, மேடையில் இருவரையும் வாழ்த்தி பேச தொடங்கியபோது சீமான் திடீரென உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண்ணீர் சிந்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து சீமான் கூறுகையில், பேனா நினைவு சின்னம் விவகாரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கருத்தை வரவேற்கிறேன்.

சட்டென உடைந்து.. கட்டுக்கடங்காமல் கண்ணீர்விட்ட சீமான்.. உணர்ச்சி வசப்பட்ட சகோதரி.. என்ன நடந்தது?

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman said that no one can touch the sea to set up a pen memorial in Tamilnadu.