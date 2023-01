நான் அப்பவே சொன்னேன்ல.. ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் கருணாநிதி! மீண்டும் அழுத்திச் சொன்ன எச்.ராஜா

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : நான் ஏற்கனவே "ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் கருணாநிதி" என போன வருடமே சொன்னதை தற்போது முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் நிரூபித்து வருகிறார் என பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே இன்று தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத் தொடர் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் உரையுடன் தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.

ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வருகை தந்த ஆளுநருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை வாசிக்கத் தொடங்கினார்.

வழக்கமா எதிர்க்கட்சியைத்தான் ஓட விடுவார் நம்ம முதல்வர்.. இன்று ஆளுநரை ஓட விட்டுள்ளார்: உதயநிதி

English summary

Senior BJP leader H. Raja has said that Stalin, who is now the Chief Minister, is providing what I already said last year that "Stalin is more dangerous than Karunanidhi".