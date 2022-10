பொன்னியின் செல்வன் அல்ல.. மண்ணில் விழுந்த இளைஞன்! சீன் காட்ட நினைத்து ஜீரோவான ரோமியோ- வெளியான வீடியோ

Sivagangai

காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகே கல்லூரி மாணவிகள் முன்பு பைக்கில் சாகசம் செய்ய முயன்ற இளைஞர் ஒருவர் கீழே தவறி விழுந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கீழே விழுந்ததுடன் மட்டுமல்லாமல் தற்போது அந்த வீடியோவும் வைரலானதால், சாலையில் சாகசம் செய்த குற்றத்திற்காக போலீஸார் அந்த இளைஞரையும், அவரது நண்பரையும் தேடி வருகின்றனர்.

இந்த வீடியோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும் அந்த இளைஞரை கிண்டல் செய்தும், திட்டியும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். மேலும் இதுபோன்ற இளைஞர்களால் தான் விபத்துகள் நேரிடுவதாகவும் பலர் கூறியுள்ளனர்.

In a Sarcastic incident in Sivagangai, A youth fell from a bike, which was ridden by his friend, after he attempted to do stunt in front of college girls.