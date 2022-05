நெல்லை கல்குவாரி விபத்து ! இதுவரை ஒரு அமைச்சர் கூட வரல! திமுக அரசு என்ன செய்கிறது? இன்பதுரை ஆவேசம்!

Tamilnadu

நெல்லை : நெல்லை கல்குவாரி விபத்து காரணமாக இதுவரை 3 பேர் மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சம்பவம் நடந்து 14 மணி நேரமாகியும் கூட இதுவரை திமுக அமைச்சர்களோ, பேரிடர் மீட்பு குழுவினரோ இங்கு வராதது ஏன்? திமுக அரசு என்ன செய்கிறது? என அதிமுகவைச் சேர்ந்த இன்பதுரை ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நெல்லை பொன்னாக்குடி அருகே அமைந்துள்ள கல்குவாரியில் நேற்று இரவு பாறை திடீரென சரிந்து விழுந்த விபத்தில், 300 அடி ஆழ பள்ளத்தில் 6 தொழிலாளர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர்.

தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், கல்குவாரியில் இருந்து ஏற்கனவே 2 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் மூன்றாவது நபர் செல்வம் என்பவரை சற்று நேரத்திற்கு முன்பு மீட்புக் குழுவினர் உயிருடன் மீட்டனர். ஆனால் அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

கல்குவாரி விபத்து.. 300 அடி ஆழத்தில் 15 மணி நேரமாக கண்முன்னே ஊசலாடும் உயிர்! ஊர் கூடி கலங்கும் சோகம்

With only 3 people rescued so far due to the Nellai quarry accident, why haven't the DMK ministers or the disaster relief team come here even 14 hours after the incident? What is the DMK government doing? AIADMK Inbathurai angrily questioned.