Tamilnadu

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : தருமபுரம் ஆதீனம் நடத்தும் ஞானரத யாத்திரையை துவக்கி வைக்க மயிலாடுதுறைக்கு வரும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், ஆளுநரை பல்லாயிரக்கணக்கானோரை கொண்டு வரவேற்போம் என பாஜக துணை தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் கூறியுள்ளது பதற்றத்தை கூட்டியுள்ளது.

ஆளுநருக்கு எதிராய் வரிந்து கட்டும் கட்சிகள்! ஒற்றை துணையாய் நிற்கும் பாஜக! பரபர தருமபுரம் ஆதினம்..!

தெலங்கானா மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள புஷ்கரவிழாவில் பங்கேற்க மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஆதீனத்தின் 27வது குருமகாசன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் வருகிற 19ஆம் தேதி ஞானரத யாத்திரை புறப்பட உள்ளார்.

இந்த யாத்திரையை தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி துவக்கி வைக்க உள்ளார். இந்நிலையில் அவரது வருகைக்கு திராவிடர் கழகம், திராவிடர் விடுதலைக்கழகம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சி மற்றும் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

பழகுவதற்கு இனியவர் ஆளுநர் ரவி! தனிப்பட்ட முறையில் ஆளுநருடன் மோதல் இல்லை! சட்டசபையில் முதல்வர் பேச்சு

English summary

With parties including the Dravidar League protesting against Governor RN Ravi coming to Mayiladuthurai, BJP vice-president Karuppu Muruganantham has said he would welcome the governor with tens of thousands, adding to the tension.