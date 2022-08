குளுகுளு குற்றாலம் சாரல் விழா... யோகா, கோலம் போட்டிகள்... மாணவர்கள், பெண்கள் உற்சாகம்!

Tamilnadu

தென்காசி : தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் சீசன் களைகட்டியுள்ள நிலையில், உற்சாகமாக நடைபெற்று வரும் சாரல் திருவிழாவில். மாணவ, மாணவிகளுக்கு யோகாப் போட்டிகளும், பெண்களுக்கான கோல போட்டியும் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வென்றனர்.

தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் ஆண்டுதோறும் ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் சீசன் தொடங்குவது வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதால் மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இதனால் பிரதான அருவியான குற்றால மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, புலியருவி, சிற்றருவி, பழைய குற்றாலம் உள்ளிட்ட அருவிகளில் தற்போது தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இதனால் குற்றாலத்தில் சீசன் களைகட்டியுள்ளது.

On the occasion of the Saral festival, a yoga competition was held for male and female students and a kola competition for girls was held at Courtallam.