பெரியார் மண்ணில் பாசிச கட்சிகள் காலூன்றமுடியாது! கோவில்பட்டி அடி யோகிக்கு வலிக்கும்: நாஞ்சில் சம்பத்

கோவில்பட்டி: பெரியார் அண்ணா பூமியில் பாசிச கட்சிகள் காலுன்றவும் முடியாது கடை நடத்தவும் முடியாது என கோவில்பட்டியில் நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

பெரியார் மண்ணில் பாசிச கட்சிகள் காலூன்ற முடியாது: நாஞ்சில் சம்பத் அதிரடி!

உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது நாற்றங்கால் அந்த நாற்றங்களை ஒரு கூட்டம் தேர்தலை நடத்தாமலே காலம் கடத்தி சென்றது. உள்ளாட்சி பகுதிகளுக்கு பல்பு வாங்கியதில் 1500 ரூபாய் என கோடி கோடியாய் கொள்கையடித்த கோவையை சார்ந்த வேலுமணி என்று நாஞ்சிப் சம்பத் பிரசாரத்தில் பேசியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளர்கள் மற்றும் அதன் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நாஞ்சில் சம்பத் பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

English summary

Nanjil Sampath in Kovilpatti local body election campaign, he has said that fascist parties cannot set foot in Periyar and Anna Bhoomi.