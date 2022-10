நைசாக பேசி வீட்டிற்கு அழைத்து சென்ற கயவன்.. வாணியம்பாடியில் 4 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!

Tamilnadu

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பகுதியில் 4 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கொடூரம் அரங்கேறியுள்ளது.

இது குறித்து சிறுமி பெற்றோரிடம் கூறிய நிலையில், சிறுமியின் உறவினர் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை சரமாரியாக தாக்கி காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்துதான் வருகிறதே தவிர குறைந்தபாடில்லை. இவ்வாறு இருக்கையில் அதில் பெரும்பாலான குற்றங்கள் இந்தியாவில்தான் நிகழ்த்தப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 2021ம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 33,348 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 91 வழக்குகள். ஒரு மணி நேரத்திற்கு மூன்று வழக்குகள்.

