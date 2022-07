மாணவி மரணம் தொடர்பாக 32 வகையான வதந்திகள்.. கண்காணிப்பு வளையத்தில் யூடியூப் சேனல்கள்.. எஸ்.பி அதிரடி!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம் மற்றும் வன்முறை தொடர்பாக 32 வகையான வதந்திகள் பரப்பப்பட்டதாகவும், அவற்றை பரப்பிய யூடியூப் சேனல்கள் கண்டறியப்பட் வருவதாகவும் கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி பகலவன் தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பிளஸ் 2 மாணவி மர்ம மரணம் தொடர்பாகவும், அதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த வன்முறை தொடர்பாகவும் சமூக வலைதளங்களில் போலியான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

இந்நிலையில், சின்ன சேலம் பள்ளி மாணவி மரணம் குறித்து யூடியூப் சேனல்களில் வதந்திகள் பரப்பப்பட்டது என்றும் அந்த சேனல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எஸ்பி பகலவன் தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி எஸ்பியாக சார்ஜ் எடுத்த பகலவன்.. 'அமைதியான சூழலை கொண்டுவருவதே முதல் வேலை’ அதிரடி பேட்டி

English summary

Kallakurichi SP Pagalavan has said that 32 types of fake news were spread, YouTube channels have been found which spread rumors related to Kallakurichi school girl death.