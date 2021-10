கொடைக்கானலில் மிககனமழை.. 20 இடங்களில் நிலச்சரிவு.. போக்குவரத்து துண்டிப்பு.. மக்கள் அவதி

Tamilnadu

கொடைக்கானல் : கொடைக்கானலிருந்து பெருமாள்மலை அடுக்கம் வழியாக பெரியகுளம் செல்லும் சாலையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் கொடைக்கானல் நகருக்குள் செல்ல முடியாமல், விவசாயிகள், சுற்றுலாப்பயணிகள் கடும் அவதி அடைந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் புகழ் பெற்ற கோடை வாசல் தாளங்களில் ஒன்றான கொடைக்கானலுக்கு தற்போது இரண்டு பிரதான வழிகளில் செல்ல முடியும். ஒன்று வத்தலக்குண்டு, காட்ரோடு வழியாக செல்லும் சாலை. இதுவே பிரதானமான சாலை. இதுதவிர பழனி வழியாகவும் கொடைக்கானல் வரலாம். ஆனால் அந்த சாலை கொஞ்சம் குறுகலானது.

வத்தலக்குண்டு வழியாக செல்லும் காட்ரோடு சாலையில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் பழனி சென்று போக வேண்டும். அது மிகமிக தூரம் என்பதுடன், ஒரே நேரத்தில் பல வாகனங்கள் சென்று வரும் அளவுக்கு பழனி சாலை பெரியதும் அல்ல.

Landslide occurred at more than 20 places on the road from Kodaikanal to Periyakulam via Perumalmalai. Farmers and tourists in Kodaikanal have been severely affected as traffic has been cut off.