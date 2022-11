பெருமழை வெள்ளம்.. மயிலாடுதுறையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை! குன்றத்தூரிலும் லீவ்

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மயிலாடுதுறை: 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத பெருமழை கொட்டித் தீர்த்ததன் காரணமாக சீர்காழி உட்பட மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கி இருப்பதால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மேலும் தீவிரம் அடையத் தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து, வங்கக் கடலில் கடந்த புதன்கிழமை காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது.

அது வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து கடந்த வியாழக்கிழமை தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டது.

122 ஆண்டுகளில் இல்லாத மழை.. சீரிழந்த சீர்காழி! இன்று நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

