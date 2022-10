வந்ததுமே வேலையை ஆரம்பித்த தென்காசி மா.செ.. 26 சென்ட் ரெடி.. ‘உதயநிதியை அழைத்து’.. ஓஹோ.. பிரமாண்டம்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

தென்காசி : தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக மீண்டும் பதவி கிடைத்ததுமே, உற்சாகமாக வேலைகளில் இறங்கியுள்ள சிவபத்மநாதன், அம்மாவட்ட உடன்பிறப்புகளுக்கு ஸ்வீட் நியூஸ் கொடுத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் திமுக மாவட்ட கழகத் தேர்தல் நடைபெற்றது. 72 கழக மாவட்டங்களுக்கும் நடைபெற்ற தேர்தலையடுத்து நிர்வாகிகள் பட்டியலை வெளியிட்டது திமுக தலைமை. தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்திற்கு மட்டும் நிர்வாகிகள் பட்டியல் நிறுத்திவைக்கப்பட்டது.

திமுக தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுக்கு, அவரவர் பகுதியில் உற்சாக வரவேற்புகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ள சிவபத்மநாதன், பொறுப்பேற்ற கையோடு, தென்காசியில் கலைஞர் அறிவாலயம் கட்டுவதற்கு இடம் பதிவு செய்துள்ளார். அடிக்கல் நாட்ட உதயநிதியை அழைக்கவும் முடிவு செய்துள்ளார்.

நீதிமன்றம் இருக்கட்டும்.. இப்ப 'பந்து’ அப்பாவு கோர்ட்டில்.. திமுக பிளான் என்ன? நெருங்கும் ரிசல்ட்!

English summary

Sivapadmanathan, who has been enthusiastically engaged in work after getting the post as DMK secretary of Tenkasi South District. It has been reported that 26 cent land have been registered for the construction of Kalaignar Arivalayam in Tenkasi.