அம்பேத்கர் படத்துக்கு மாலை அணிவிப்பதில் மோதல்.. பறந்த கற்கள், கட்டைகள்.. போலீஸ் தடியடி.. பதற்றம்!

Tamilnadu

oi-Rayar A

மயிலாடுதுறை: ஏழை, எளிய மக்களுக்காக பாடுபட்ட சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தலைநகர் டெல்லியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

தமிழகத்திலும் அரசியல் கட்சிகள், இயக்கங்கள் சார்பில் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் அம்பேத்கருக்கு புகழாரம் சூட்டி ட்வீட் போட்டுள்ளார். இது தவிர சென்னை அம்பேத்கர் மணி மண்டபத்திலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன.

அதிமுக உட்கட்சி தேர்தல் ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக தேர்வு

English summary

Tensions erupt between two factions over garland attire for Ambedkar's photo near Mayiladuthurai. Today is the Memorial Day of Annal Ambedkar, the legislator who fought for the poor and common people