பற்ற வைத்த நெருப்பு! தீவிரமான கள்ளக்குறிச்சி கலவர வழக்கு! "முக்கிய குற்றவாளி" கைது!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம் தொடர்பாக நடைபெற்ற கலவரத்தில் ஈடுபட்ட பலர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் காவல்துறையினரின் பேருந்துக்கு முதன் முதலில் தீ வைத்த நபர் அடையாளம் காணப்பட்டு அவரை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது.

பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர். குறிப்பாக காவல்துறையினர் தாக்கப்பட்டதோடு, காவல் வாகனமும் எரிக்கப்பட்டது.

English summary

While many people involved in the riots related to the death of a schoolgirl in Kallakurichi are being arrested, the person who set fire to the police bus has been identified and arrested by the police.