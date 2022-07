அரசு பேருந்து மீது லாரி மோதி விபத்து..5 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்..செங்கல்பட்டு அருகே பயங்கரம்

Tamilnadu

oi-Jeyalakshmi C

செங்கல்பட்டு: சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுராந்தகத்தை அடுத்த அச்சிரப்பாக்கத்தில் அரசு பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

காலை நேரத்தில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தினால் சில மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. விபத்து நிகழ்ந்தது எப்படி என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

It has been reported that 5 people died on the spot in an accident between a government bus and a truck near Chengalpattu