தெய்வமே, தெய்வமே.. நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே.. காரைக்காலில் முதல் நாளே குடிமகன்கள் செய்த அட்டகாசம்

காரைக்கால்: தமிழகத்தின் எல்லையை ஒட்டியுள்ள புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசமான காரைக்காலில் இன்று மதுபான கடைகள் திறக்கப்பட்டது. அப்போது சூடம் ஏற்றி, தேங்காய் உடைத்து கைத்தட்டி இளைஞர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

புதுச்சேரியில் கடந்த 45 நாட்களாக மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தது. தற்போது கொரோனா பாதிப்பு குறைந்ததன் காரணமாக இன்று முதல் அனைத்து கடைகளையும் திறக்க புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து இன்று காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டது. நீண்ட நாளைக்கு பின் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டதால், மதுபான பிரியர்கள் காலை முதலே கடைகள் முன்பு ஆர்வமுடன் காத்திருந்தனர். இந்நிலையில் காரைக்காலில் உள்ள ஒரு மதுபானக்கடை காலை 9 மணிக்கு திறக்கப்பட்ட போது அங்கு கூடியிருந்த 10க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள், சூடம் ஏற்றி, தேங்காய் உடைத்து, கைத்தட்டி உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

English summary

Liquor stores were opened today in Karaikal, a Union Territory of Puduherry bordering Tamil Nadu. Then the heat was on, the coconuts were broken and the youths applauded enthusiastically.