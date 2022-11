தஞ்சாவூர் தகராறு.. சினிமாபோல் பேருந்துகளை மோதி சண்டை! இரண்டையும் பறிமுதல் செய்த மாவட்ட ஆட்சியர்

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்களிடையே நேர பிரச்சனை காரணமாக ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து ஒரு தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் பின்னால் பேருந்தை இயக்கி மற்றொரு பேருந்தின் மீது மோதிய நிலையில் 2 பேருந்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.

தஞ்சை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டை, அதிராம்பட்டினம், ஒரத்தநாடு, பேராவூரணி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

மேலும் தஞ்சை மாநகர பேருந்துகள், திருச்சி, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், மன்னார்குடி, மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர் என பல மாவட்டங்களுக்கு இங்கிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

எல்லாம் “டைம்”.. தஞ்சை பேருந்து நிலையத்தில் “டமார்”.. ரிவர்ஸில் ஒரே முட்டு! அதிர வைத்த டிரைவர்

English summary

After the collision between private bus drivers due to timing issues, a private bus driver drove the bus behind and rammed into another bus and both the buses were seized.