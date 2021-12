சிறுவனின் தலையில் பாய்ந்த குண்டு அகற்றம்.. துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி மையத்தை மூடக்கோரி மக்கள் மறியல்

Thanjavur

oi-Rayar A

தஞ்சாவூர்: புதுக்கோட்டையில் நார்த்தாமலை அருகே அம்மாசத்திரத்தில் சிஐஎஸ்எஃப் துப்பாக்கி பயிற்சி மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் துணை ராணுவ வீரர்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.

துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் விபரீதம்... சிறுவன் தலைமீது பாய்ந்த குண்டு… உயிருக்கு போராடும் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

அந்த வகையில் இன்றைய தினம் சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு வீரர் தனது பயிற்சியை மேற்கொண்டார்.

2022.. உங்கிட்ட கேக்குறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான்.. 2021 எவ்வளவோ பரவாயில்லைனு சொல்ல வச்சிடாத!

English summary

The bullet struck the boy in the brain after he was shot by a CISF soldier during a sniper training session. The bomb on the boy's head was removed at the Tanjore Government Hospital