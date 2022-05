நானே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போடுவேன்..! ஓப்பனாக பேசிய திமுக ஆ.ராஜா! ஆனா ஒரு கண்டிசன்! என்ன தெரியுமா..!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : திமுக ஆட்சிக் காலம் நிறைவடைவதற்குள் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றான குடும்பத் தலைவிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்கப்படுமெனவும், இல்லையேல் நானே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போடுகிறேன் என திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபைத் பொதுத் தேர்தலின்போது, திமுக கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தது.

6 டீம்.. 5 வருசம்தான்.. காங்கிரஸில் 'பரபர'.. மாநாட்டில் எடுக்கப்படும் 10 முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?

ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம் ஆகியும் தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி இதுவரை குடும்பத் தலைவிகளுக்கான ரூ.1,000 உரிமைத் தொகையை திமுக அரசு வழங்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

English summary

One of the election promises of the DMK is that the heads of households will be given the amount of Rs. 1000 will give with in 5 years dmk regime. . Otherwise, I will vote for the AIADMK, says DMK MP A. Raja.