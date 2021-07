இவருமா.. அதிமுகவில் திமுகவிற்கு தாவப்போகும் டெல்டாவின் முக்கிய புள்ளி? ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு

Thanjavur

oi-Velmurugan P

தஞ்சாவூர் : அதிமுக முன்னாள் எம்பி பரசுராமன் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஆட்சி செய்வதை தமிழக மக்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள் தானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் இவரும் அதிமுகவில் இருந்து திமுகவிற்கு தாவப்போகிறாரா என்ற பரபரபபு அதிமுகவில் எழுந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் பாராளுமன்ற தொகுதியில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு முதல் 2019 ம் ஆண்டு வரை அதிமுக எம்பியாக பரசுராமன் பதவி வகித்தார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா 2014ம் ஆண்டு எம்பி தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளித்தார்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் டிஆர் பாலுவை 2014ம் ஆண்டு எம்பி தேர்தலில் தோற்கடித்த பெருமை பரசுராமனை சேரும். தஞ்சை புதிய பேருந்து நிலையம் ரகுமான் நகரில் வசித்து வரும் அவர், அதிமுகவில் எம் ஜி ஆர் மன்ற இணைச் செயலாளர் மற்றும் நீலகிரி ஊராட்சி மன்ற தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.

English summary

Former AIADMK MP Parasuraman has praised Tamil Nadu Chief Minister Stalin and the Tamil Nadu government. he also said that the people of Tamil Nadu are happy that thalapathi mk stalin are ruling so well.