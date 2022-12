“மோடி சிறந்தவர்.. அவர் காலத்தில் நாட்டுக்கே பெருமை!” - முஸ்லிம் லீக் காதர் முகைதீன் திடீர் புகழ்ச்சி

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: மோடி ஆட்சியிலேயே இந்தியாவுக்கு பெருமை கிடைத்து உள்ளது என்றும், மோடியை சிறந்தவர் என்று கூறுவதில் தானும் உடன்படுவதாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் முகைதீன் தெரிவித்து உள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் ஏஆர்கே ஹோட்டலில் மாவட்ட தலைவர் சுல்தான் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் மாநில துணைச் செயலாளர் ஜமால் முகமது இப்ராகிம், கல்வி பணி மாநிலச் செயலாளர் ஷாஜகான் மற்றும் நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Indian Union Muslim League President Kadher Mohideen has said that India has gained pride in Modi's regime and he also agrees with saying that Modi is the best.