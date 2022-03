பிரதமர், நீதிபதிகளுக்கு கொலை மிரட்டல்? ஹிஜாப் போராட்டத்தில் சர்ச்சை.. தவ்ஹீத் ஹமாத் பேச்சாளர் கைது

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தஞ்சை மாவட்டம் அதிராம்பட்டினத்தில் ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை கண்டித்து நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நீதிபதிகளுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும், அவதூறாகவும் பேசியதாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் பேச்சாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு உரிமை உண்டு என தீர்ப்பு அளிக்க கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி ரித்து ராஜ், கிருஷ்ணா தீக்சித், ஜே.எம் ஹாஜி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கினர்.

இதுதான் தமிழ்நாடு.. ஹிஜாப் தீர்ப்புக்கு எதிராக போராட்டம்.. முருகர் காவடிக்கு வழிவிட்ட இஸ்லாமியர்கள்!

English summary

Police have arrested a Tamil Nadu Tawheed Jamaat spokesperson for threatening and slandering Prime Minister Narendra Modi and judges during a protest against the Karnataka High Court ruling on the hijab issue in Adirampattinam, Tanjore district.