காங்கிரஸின் நடைப்பயண நாயகன்.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் தமிழகத்தை சேர்ந்த கணேசன் பலி.. ராகுல் அஞ்சலி

தஞ்சாவூர்: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நடந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்ற தமிழகத்தின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 60 வயது காங்கிரஸ் நிர்வாகி லாரி மோதி பலியானார். இவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் நடைப்பயணம், பேரணிகளில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வந்த நிலையில் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் உயிரிழந்தார். அவரது உடலுக்கு ராகுல் காந்தி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

காங்கிரஸ் கட்சி 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தை துவக்கி உள்ளார்.

இந்த யாத்திரை கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைபெற உள்ளது. கன்னியாகுமரில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக 150 நாட்கள் வரை இந்த நடைப்பயணம் நடக்க உள்ளது.

இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை செப்டம்பர் 7 ல் கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் துவங்கியது. தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானாவை கடந்து தற்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வழக்கம்போல் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர். கைகளில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியக்கொடியை ஏந்தி ஏராளமானவர்கள் உற்சாகமாக யாத்திரை சென்று வருகின்றனர். இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

