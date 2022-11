லிவிங் டூ கெதர் முறையில் வாழ்ந்து விட்டு ஏமாற்றினார்.. காரைக்கால் காவல் நிலையத்தில் இளம்பெண் தர்ணா

Thanjavur

oi-Mani Singh S

தஞ்சை: 4 ஆண்டுகள் ஒன்றாக வாழ்ந்து விட்டு திருமணம் செய்ய மறுத்த நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காரைக்கால் போலீஸ் நிலையம் முன்பு பெண் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த 35 வயது பெண் ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி விவாகரத்து பெற்றவர்.

இரண்டாவது திருமணம் செய்வதற்காக அவரது பெற்றோர் பெண்ணுக்கு வரன் தேடிக்கொண்டு இருந்தனர்.

A woman protesting in front of the Karaikal police station has created a stir, demanding that action be taken against a man who refused to marry after living together for 4 years.