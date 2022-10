15 அடி சுற்று சுவரில் ஏறிக் குதித்த கொள்ளையர்கள்! ஓபிஎஸ் பண்ணை வீட்டில் எல்இடி டிவி மட்டும் கொள்ளை!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : 15 அடி உயர காம்பவுண்ட் சுவற்றில் ஏறிக் குதித்து தேனியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பண்ணை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள், வீட்டில் பணம் நகை எதுவும் இல்லாததால் அங்கிருந்த 54 இன்ச் எல்.இ.டி.டிவியை கொள்ளையடித்துச் சென்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கைலாசப்பட்டியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பண்ணை வீடு அமைந்துள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தமிழக முழுவதும் உள்ள நிர்வாகிகளை இந்த பண்ணை வீட்டில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துவது வழக்கம்.

கடந்த இரண்டு தினங்களாக தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகிகளை இந்த பண்ணை வீட்டில் சந்தித்து ஆலோசனைகளையும் நடத்தி வந்தார்.

It has been reported that the robbers broke the lock of former Chief Minister O. Panneerselvam's farm house in Theni and stole a 54 inch LED TV as there was no money or jewelery in the house.