எடப்பாடிக்கு ஓபிஎஸ் நேரடி சவால்.. ‘ராஜினாமா பண்ணிட்டு மோத தயாரா?’ ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் ஓப்பன் டாக்!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : கட்சி பதவியை நான் ராஜினாமா செய்கிறேன். அதேபோல் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ராஜினாமா செய்துவிட்டு தொண்டகளை சந்திக்கத் தயாரா என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சவால் விடுத்துள்ளார்.

அதிமுக தலைமைக் கழகம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அப்பன் வீட்டு சொத்தா? என் வீட்டில் நான் திருடுவேனா? என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பதவி ஆசை இல்லாத என்னை அதற்கு ஆசைப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் கூறுகின்றனர் என வேதனை தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்புக்குப் பிறகு தனக்கு நிர்வாகிகள் ஆதரவு அதிகரித்து வரும் நிலையில், இவ்வாறு பேசியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

OPS Open Challenge to EPS (எடப்பாடிக்கு ஓபிஎஸ் நேரடி சவால்): "I will resign from ADMK post. Let Edappadi Palaniswami also resign. Let's both go down and meet the volunteers. Let them decide.” O. Panneerselvam has challenged Edappadi Palanisamy.