"பிரதமர்கிட்ட ஏன் ஒப்பாரி வைக்கிறீங்க.. அங்க போக வேண்டியதுதானே”- திமுக அரசை புரட்டி எடுத்த எச்.ராஜா!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தேனி பங்களாமேட்டில் நடந்த மத்திய பாஜக அரசின் 8 ஆண்டு சாதனை பொதுக்கூட்டத்தில் பா.ஜ.க தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா பேசினார்.

அப்போது அவர், மு.க.ஸ்டாலின் அரசு தமிழகத்திற்கு எதுவுமே செய்யவில்லை. மத்திய அரசு செய்யும் நலத் திட்டங்கள் மட்டுமே மக்களுக்கு வந்து சேருகின்றன எனத் தெரிவித்தார்.

பசிக்கு உணவு கேட்ட 5 வயது சிறுமி! வளர்ப்பு தாய் செய்த கொடூரம்! கர்நாடகத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

மேலும், பிரதமரிடம் நீட் பற்றி ஒப்பாரி வைப்பதற்கு பதிலாக, நளினி சிதம்பரத்தின் வீட்டிற்குச் சென்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒப்பாரி வைக்கலாம் எனச் சாடியுள்ளார்.

English summary

MK Stalin's government did nothing for Tamil Nadu, Only the welfare schemes done by the central government reach the people : says H Raja.