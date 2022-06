அதிமுகவை தொடர்ந்து திமுகவில் மோதல்! ஆலோசனை கூட்டத்தில் அடிதடி! 2 பேர் மண்டை உடைப்பு! பரபர தேனி

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் திமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் கோஷ்டி மோதல் ஏற்பட்டது. பேனர் கிழிக்கப்பட்டு உருட்டு கட்டையால் தாக்கியதில் 2 பேரின் மண்டை உடைந்தது.

அதிமுகவில் தற்போது உள்கட்சி பிரச்சனை வெடித்து கிளம்பியுள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த பொதுக்குழுவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் இடையே அடிதடி மோதல் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டது. மேலும் தற்போதும் தொடர்ச்சியாக இருதரப்பினர் இடையே வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் தற்போது தேனி மாவட்டத்தில் திமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் கோஷ்டி மோதல் ஏற்பட்டு பேனர் கிழிக்கப்பட்டு 2 பேரின் மண்டை உடைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

Clashes broke out at a DMK consultative meeting in Theni district. The banner was torn and the skulls of 2 people were broken when they were hit by a rolling pin.