விசாரணைக்கு ஆஜராகாத ரவீந்திரநாத் எம்பி.. வனத்துறையிடம் விளக்க கடிதம்..தூரத்தும் சிறுத்தை பலி மேட்டர்

தேனி: தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே தோட்டத்து வேலியில் சிக்கி சிறுத்தை உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சம்மன் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் ரவீந்திரநாத் எம்பி விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. மாறாக அவரது தரப்பில் விளக்கம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்பியாக உள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தாலுகா கைலாசப்பட்டி கிராமத்தின் அருகே சொர்க்கம் கோம்பை பகுதியில் ரவீந்திரநாத்துக்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது.

MP Ravindharanath did not appear for the hearing in the case of the death of a leopard caught in a garden fence near Periyakulam, Theni district. Instead, his lawyers have submitted a letter of explanation.