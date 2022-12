ஆஆ.. சிறுத்தையின் தோலை மாடியில் காயவைத்த எக்ஸ் கவுன்சிலர்.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய வனத்துறையினர்

Theni

oi-Halley Karthik

தேனி: தேனியில் சிறுத்தையின் தோலை மொட்டை மாடியில் காயவைத்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதில் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது மனைவி தலைமறைவாகியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் அம்மாபட்டியை சேர்ந்தவர் துரைப்பாண்டியன். இவர் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற கவுன்சிலராவார். இந்நிலையில் இவர் வீட்டின் மாடியில் புலி தோல் ஒன்று காயவைக்கப்பட்டு இருப்பதாக கடந்த 18ம் தேதி வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து தகவலின் நம்பகத்தன்மை குறித்து விசாரித்தது அது உண்மை என்று தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து காவல்துறையினருடன் துரைப்பாண்டியின் வீட்டுக்கு வனத்துறையினர் சென்றுள்ளனர்.

English summary

A man who dried a leopard's skin on a terrace in Theni has been arrested. His wife, who was his accomplice, is absconding.