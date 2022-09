எட்டி பார்க்காத நிர்வாகிகள்! கடும் அப்செட்டில் கம்பம் ராமகிருஷ்ணன்! தேனி மாவட்ட திமுக ரவுண்ட் அப்!

Theni

oi-Arsath Kan

தேனி: தேனி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள கம்பம் ராமகிருஷ்ணனை நிர்வாகிகள் யாரும் பெரியளவில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்காததால் கடும் அப்செட்டில் இருந்து வருகிறார்.

உள்ளூர் அரசியலில் இருக்கும் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி தலைமை அவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியதால் ஏற்பட்ட அதிருப்தியின் வெளிப்பாடாக, இந்த விவகாரம் பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே தேனி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக தேர்வாகியுள்ள தங்க.தமிழ்ச்செல்வனை கட்சி நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து சந்தித்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.

English summary

Kambam Ramakrishnan, who has been selected as the DMK secretary of Theni South District, is deeply upset as none of the executives met and congratulated him in a big way.